Савичеву спросили про реванш на «Евровидении»

Певицу Юлию Савичеву спросили, не хочет ли она снова отправиться на песенный конкурс «Евровидение», сообщает «Дни.ру».

Издание напоминает, что в 2004 году Савичева оказалась на 11-м месте с песней Believe Me.

Когда певице предложили взять реванш, она ответила, что не знает, решилась бы она снова поехать на конкурс или нет.

Певица выразила восхищение Димой Биланом и Сергеем Лазаревым, которые представляли Россию на «Евровидении» по два раза, однако заметила, что данный конкурс -большой стресс.

Савичева добавила, что для удачного выступления необходимо справиться с тараканами в голове, а также призвала миллион раз подумать, прежде чем гнаться за огромными гонорарами, которые сулит конкурс.