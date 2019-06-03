Jay-Z стал первым рэпером, заработавшим более $1 млрд

Forbes проинформировал о том, что американский рэпер Jay-Z стал первым хип-хоп артистом, чье состояние превысило $1 млрд.

Как отмечается, исполнитель владеет долей бренда шампанского Armand de Brignac Champagne и долей в стриминговом сервисе Tidal, вкладывает инвестиции в различные компании, у него также есть коньячный бренд D«Ussé. Кроме того, приносит доход основанная им компании Roc Nation. Также у него есть музыкальный каталог и своя коллекция предметов искусства, которая оценивается в $70 млн.

Ранее журнал Forbes назвал американского рэпера Шона Кори Картера, более известного как Jay-Z, самым высокооплачиваемым исполнителем хип-хоп-исполнителем в 2018 году.