Эмир Кустурица снимет фильм о Чингисхане

Сербский режиссёр Эмир Кустурица рассказал о своих планах снять фильм о Чингисхане, передает Царьград.

В основе сценария лежит книга Чингиза Айтматова о монгольском хане.

На фестивале «Герой и время» в Железноводске режиссёр Эмир Кустурица рассказал о своих планах снять фильм о Чингисхане.

Этот исторический персонаж жил в XIII веке. Он был первым великим ханом Монгольской империи.

«Это огромный фильм об одном человек, которого не любили здесь и на Западе, о том, какой он человек», - поделился своими планами сербский кинорежиссёр.

В основе сценария лежит книга Чингиза Айтматова. Режиссёр называет произведение «очень хорошей книгой очень хорошего киргизского и русского писателя».

Некоторые кадры придётся снимать или в Сибири, или на Кавказе.

«Есть сцена, когда Чингисхан приходит к реке и ему надо ждать, пока она замёрзнет, чтобы по ней перейти», — рассказывает о запланированной сцене Кустурица.

Режиссёр говорит, что фильм может быть готовым к следующему фестивалю «Герой и время». Мероприятие на Кавказе проходит впервые.