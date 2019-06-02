Вакарчук нашел способы закончить войну на Украине

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что существует два способа поскорее завершить войну на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Вакарчука, во-первых, необходимо «создать сказку», в которой украинцы буду чувствовать себя под защитой, свободными и иметь деньги.

«Нужно создать парус настоящей свободной жизни, где человек чувствует себя достойным, защищенным, имеет благосостояние и имеет безопасность», — отметил Вакарчук.

Во-вторых, украинцам нельзя забывать о других людях, которые живут «по ту сторону границы», так как они также «наши люди».

«Нужно не воспринимать их как людей второго сорта, а показать каждому из них, мы ждем их, и мы однажды будем вместе», — заключил Вакарчук.

Ранее Вакарчук сравнил Раду с плохим хором.