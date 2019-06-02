Знаменитый актер рассказал, что умирает от рака

Британский актер Майкл Слеггс заявил, что он умирает от рака. Об этом сообщает Fox News.

По словам 33-летнего актера, ему осталось недолго жить, так как его здоровье с каждым днем стремительно ухудшается.

Как пишет издание, актер планирует провести свои последние дни дома вместе со своей семьей.

Отмечается, что у известного британского актера проблемы со здоровьем начались в 2018 году. У него выявили рак и сердечную недостаточность.

В последнее время Слеггс снимался в сериале, где играл умирающего от рака.