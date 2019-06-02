Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии. Об этом он сказал URA.ru.

По словам Якобовича, он не будет извиняться за то, чего не делал. Кроме того, данные о его поездках по тротуару он назвал «полнейшим бредом».

До этого в СМИ появилась информация, что жители видели, как Якубович объехал автобус по тротуару.

Также эти сведения прокомментировали в местном ГИБДД. Как выяснилось, в ведомство не поступали сигналы о таких нарушениях.

Ранее Якубович признался, что никогда не смотрел «Поле чудес».