Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом этом сообщает НТВ.

Как отмечается, Максакова попросила председателя СК России Александра Быстрыкинас расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа.

По ее словам, Панаитов до этого признался, что убил ее мужа.

«Я прошу применить к нему все нормы законодательства России», — подчеркнула Максакова.

Ранее сообщалось, что Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова.