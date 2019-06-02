Познер попал в базу «Миротворца»

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», передает РИА «Новости».

Как отмечается, Познера внесли в базу за «сознательное нарушение государственной границы Украины», чтобы попасть в Крым, а также за «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины» и «попытки легализации аннексии» Крыма.

Ранее сообщалось, что российского комика Михаила Галустяна внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.