Звезда «Игры престолов» отреагировал на скандальные слухи о личной жизни

Актер Ричард Мэдден отреагировал на сообщения СМИ о его отношениях с актером Брэндоном Флинном, передает Fox News.

Слухи начали распространяться после того, как Флинн расстался со своим бойфрендом Сэмом Смитом.

В свою очередь Мэдден заявил, что хочет, чтобы его личная жизнь оставалась личной, и никогда не говорит с прессой о своих отношениях.

Он добавил, что очень устал от внимания папарации, и поделился, что фотографы на улице доводят его до срыва.

Ранее в Сети появились фотографии актера Кита Хэрингтона, который решил пройти лечение из-за «проблем» со «стрессом и алкоголем», обострившихся после съемок финального сезона «Игры престолов».