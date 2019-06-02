Внучка Грейс Келли вышла замуж за сына Кароль Буке

Внучка актрисы и княгини Монако Грейс Келли Шарлотта Казираги вышла замуж за кинопродюсера Димитрия Рассама, сына актрисы Кароль Буке, сообщает Fox News.

Церемония состоялась в Монако. Среди известных гостей были дядя Казираги, принц Альберт II, его жена, принцесса Шарлин.

Пара встречалась с 2017 года, у них есть шестимесячный сын Бальтазар Рассам. Кроме того, у каждого из партнеров есть по ребенку от предыдущих отношений.

Американская актриса Грейс Келли вышла замуж за князя Монако Ренье III, став десятой княгиней Монако. У пары родились трое детей (правящий сейчас князь Альбер II — сын Грейс Келли).

В 1982 году княгиня трагически погибла: пережив удар за рулем автомобиля, она потеряла управление, попала в автокатастрофу и скончалась на следующий день.