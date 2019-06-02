Серебренников намерен начать съемки фильма «Петровы в гриппе и вокруг него»
Режиссер Кирилл Серебренников намерен зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него», сообщает РИА «Новости».
Картина будет поставлена по роману Алексея Сальникова.
О съемках было объявлено на Каннском феситвале.
Серебренников пояснил, что приступить необходимо зимой, так как в картине зимняя натура.
В апреле Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» за спектакль «Маленькие трагедии» как лучший драматический режиссер.