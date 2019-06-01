«Борат» разрушил брак Памелы Андерсон

Стала известна причина развода американской актрисы Памелы Андерсон с мужем Кидом Роком, пишет The Daily Beast.

Отмечается, что сцена из фильма «Борат», в которой исполнитель главной роли Саша Барон Коэн похищает актрису во время встречи с поклонниками, была постановочной. Но об этом знала только Андерсон. Эпизод пришлось переснимать, так как во время первого дубля фанаты не попытались его остановить.

По словам Коэна, Рок был в ярости из-за этой сцены и потребовал развод.

Ранее Памела Андерсон впервые появилась на обложке Vogue.