«Это анекдот!»: Шнуров об удалении гей-сцен из фильма об Элтоне Джоне
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров назвал удаление сцен с однополым сексом и употреблением наркотиков из фильма про британского певца и композитора Элтона Джона «Рокетмен» анекдотом. Об этом сообщает РИА «Новости».
До этого фильм «Рокетмен» был изменен перед выходом в российский прокат в соответствии с российским законодательством: из него вырезали все гей-сцены и употребление наркотических веществ.
По его словам, такое решение привело к тому, что все начинают брать комментарии и комментировать данную ситуацию.
При этом он отметил, что, если это было сделано из-за детей, то все и так знают о нетрадиционной ориентации британского певца.
«Это анекдот!» — заключил Шнуров.
Ранее Шнуров посвятил стих ежедневному строительству трех храмов РПЦ.
Фильм «Рокетмен» Декстера Флетчера («Богемская рапсодия») рассказывает о жизни и творчестве Элтона Джона. Самого музыканта сыграл Тэрон Эджертон, самостоятельно исполнивший все песни звезды.
Премьера фильма в российском широком прокате состоится 6 июня.