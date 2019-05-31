«Это анекдот!»: Шнуров об удалении гей-сцен из фильма об Элтоне Джоне

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров назвал удаление сцен с однополым сексом и употреблением наркотиков из фильма про британского певца и композитора Элтона Джона «Рокетмен» анекдотом. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого фильм «Рокетмен» был изменен перед выходом в российский прокат в соответствии с российским законодательством: из него вырезали все гей-сцены и употребление наркотических веществ.

По его словам, такое решение привело к тому, что все начинают брать комментарии и комментировать данную ситуацию.

При этом он отметил, что, если это было сделано из-за детей, то все и так знают о нетрадиционной ориентации британского певца.

«Это анекдот!» — заключил Шнуров.

Ранее Шнуров посвятил стих ежедневному строительству трех храмов РПЦ.

Фильм «Рокетмен» Декстера Флетчера («Богемская рапсодия») рассказывает о жизни и творчестве Элтона Джона. Самого музыканта сыграл Тэрон Эджертон, самостоятельно исполнивший все песни звезды.

Премьера фильма в российском широком прокате состоится 6 июня.