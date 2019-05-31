Волочкова бесплатно выступит в Анапе после отказа оплатить ее шоу из бюджета

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Российская балерина Анастасия Волочкова бесплатно выступит на открытии курортного сезона в Анапе, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную администрацию.

Открытие курортного сезона в Анапе пройдет 8 июня.

Ранее мэр Анапы Юрий Поляков решил отменить выступление Волочковой, потому что мероприятие собирались провести за счет бюджетных средств. Затем представитель балерины заявила, что Волочкова не собирается предъявлять претензии властям Анапы из-за сорванного выступления.

Впоследствии Волочкова обвинила мэра Анапы в пиаре за ее счет.