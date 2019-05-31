Дочь Алсу дала первое интервью после скандального «Голоса»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/521/12359521/alsu2-pic905-895x505-83663.jpg">

Микелла Абрамова, дочь российской певицы Алсу Абрамовой, дала первое интервью после скандала на шоу «Голос.Дети» и аннулирования его результатов. Несколько вопросов Алсу и ее дочери задал сайт kp.ru.

Во время беседы Микелла Абрамова заявила, что намерена «преодолевать трудности», чтобы обеспечить себе сценическую карьеру. Она подчеркнула, что должна быть «сильной», чтобы делать это «дело». Также она сочла важным не обращать внимания «на разговоры».

Дочь Алсу добавила, что в настоящий момент пробует себя в «разных стилях» и работает над участием в нескольких коллаборациях. В частности, она хотела бы спеть дуэтом с певицей Полиной Гагариной.

Ранее Микелла Абрамова прокомментировала итоги детского «Голоса».