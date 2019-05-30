Умер кот-звезда «Кладбища домашних животных»

В США умер кот по кличке Лео, известный ролью в новой экранизации «Кладбища домашних животных». Об этом сообщается в инстаграме, который ведет его хозяин.

«С глубокой скорбью сообщаю вам о том, что Лео умер. По нему всегда будут скучать его семья», — написано в публикации.

В фильме «Кладбище домашних животных» Лео сыграл кота Черча.

Ранее умерла легендарная кошка-мем Грампи Кэт (Grumpy Cat — Сердитый котик).

Grumpy Cat принес своей хозяйке $100 млн. Котик снялся в фильме, про него вышла книга, а его недовольная мордочка украсила сувенирную продукцию.