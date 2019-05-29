Санса Старк рассказала об участии в продолжении «Игры престолов»
Актриса Софи Тернер, исполнявшая роль Сансы Старк в саге «Игра престолов», ответила на вопрос о возможности ее появления в спин-оффах сериала, сообщает Sky News.
Тернер решительно открестилась от любых появлений в возможных продолжениях «Игры престолов» и добавила, что навсегда распрощалась с Сансой.
Она также добавила, что ужасно устала хранить секреты и бояться спойлеров.
Ранее сообщалось, что Софи Тернер сменила образ после окончания шоу.