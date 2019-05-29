Скончался звезда фильма «Крестный отец»

Американский актер Кармине Кариди более известный по роли Кармина Розато в киноленте «Крестный отец» скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Незадолго до своей кончины Кармине был госпитализирован в больницу в Лос-Анджелесе в состоянии комы. Что стало причиной ухудшения здоровья актера – неизвестно. О его кончине сообщил близкий друг и коллега по цеху Чаз Палминтер. До наступления смерти Кариди так и не пришел в сознание.

Актер был исключен из Академии кинематографических искусств за разглашение сюжета кинофильма. Это стало предметом шуток Джимми Киммела во время трансляции премии «Оскар-2018».

На счету Кариди было около ста кинокартин, таких как «Такси», «Слава» и «Саймон и Саймон». Самой популярной ролью является дон Кармине Розато, который являлся антагонистом в фильме «Крестный отец». В третьей части саги актер вернулся уже в другом амплуа — Альберта Вольпе.