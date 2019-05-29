Украинская певица собралась в Раду

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Украинская певица Ольга Полякова решил создать «женскую партию» для участия в выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мне надоело голосовать за какого-то дядю с плакатом, про которого я ничего не знаю», — сказала Полякова.

По ее словам, миллионы украинцев хотят лично знать людей, за которых будут голосовать.

Она также подчеркнула, что решила создать первую женскую партию Украины.

Ранее сообщалось, что партия экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили намерена участвовать в выборах в Раду.