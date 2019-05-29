Группа Bon Jovi захотела гастролировать до старости

Участник американской группы Bon Jovi Дэвид Брайан заявил, что музыкальный коллектив планирует продолжать гастроли пока они могут это делать. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

По его мнению, распространенные «прощальные туры», которые затем оказываются не последними — это обман поклонников, и сами Bon Jovi не планируют так поступать.

«Я думаю, мы пойдем по стопам Rolling Stones. Покуда мы не идиоты и можем концертировать — почему бы и нет?» — сказал Брайан.

На вопрос журналиста о том, не надоело ли ему за 40 лет выступать на сцене, Брайан ответил отрицательно, отметив, что играть вживую для него «вызов и честь».

Ранее сообщалось, что прогулка Джона Бон Джови по Красной площади попала на видео.