Звезда «Очень странных дел» раскрыл подробности нового сезона
Актер Дэвид Харбор, исполнитель роли шерифа Джима Хоппера в «Очень странных делах», рассказал о новом сезоне сериала. Об этом сообщает Deadline.
По его словам, часть нового сезона будет посвящена взаимоотношениям шерифа и «Одиннадцатой».
Он также добавил, что зрителей ждут неожиданные сюжетные повороты и трогательные моменты.
Харбор подчеркнул, что его персонаж больше всего переживает от того, что «Одиннадцатая» становится подростком.
Ранее сообщалось, что Netflix выпустил новый тизер «Очень странных дел 3».