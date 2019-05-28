Звезда «Очень странных дел» раскрыл подробности нового сезона

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Актер Дэвид Харбор, исполнитель роли шерифа Джима Хоппера в «Очень странных делах», рассказал о новом сезоне сериала. Об этом сообщает Deadline.

По его словам, часть нового сезона будет посвящена взаимоотношениям шерифа и «Одиннадцатой».

Он также добавил, что зрителей ждут неожиданные сюжетные повороты и трогательные моменты.

Харбор подчеркнул, что его персонаж больше всего переживает от того, что «Одиннадцатая» становится подростком.

Ранее сообщалось, что Netflix выпустил новый тизер «Очень странных дел 3».