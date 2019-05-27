Боярский не хочет ухода Путина в 2024 году

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Российский актер, шоумен и музыкант Михаил Боярский заявил, что он не хотел бы, чтобы президент России Владимир Путин уходил в 2024 году с поста российского лидера. Видео с таким заявлением он опубликовал в своем телеграме.

Боярский объяснил свое мнение тем, что он «еще не видел» политиков, «равных» Путину или «достойных» Путина.

«Можно научиться на шофера или врача, но научиться на президента не каждому дано», — заключил Боярский.

Ранее Боярского восхитила шляпа северокорейского лидера Ким Чен Ына.