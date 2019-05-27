Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс»

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Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах «Люди Икс», заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, история профессора Ксавьера для него закончена.

Он также добавил, что Disney и Marvel решили сделать паузу в съемках фильмов по комиксам про «Людей Икс».

Макэвой подчеркнул, что ему ничего неизвестно о будущих картинах франшизы.

Ранее сообщалось, что Джеймс Макэвой побывал на премьер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» в Москве.