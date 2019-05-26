Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

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Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова. Об этом она заявила в интервью НТВ.

Она назвала версию о том, что Вороненкова убил Тюрин «беспардонной, наглой и циничной, отвратительной» и удивилась, как она не сошла с ума.

«Вынуждена была молчать полтора года, потому что я была скована тайной следствия. Преподносилось все таким образом, как будто есть какие-то доказательства», — призналась Максакова.

По ее словам, в том, что Вороненкова убил Тюрин, ее убедили украинские следователи.

«Я уже говорила, что, если это окажется неправдой, я буду готова принести свои извинения. Убедившись, что это неправда, я приношу свои извинения…» — сказала Максакова.

Она также обратилась в главе Следственного комитета России Александру Басмтрыкину с просьбой считать ее высказывание во время интервью «официальным заявлением».

Ранее Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд рублей.