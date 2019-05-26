Шнуров посвятил стих ежедневному строительству трех храмов РПЦ

Российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал сатирическое стихотворение после слов патриарха Московского и всея Руси Кирилла о том, что Русская православная церковь (РПЦ) строит по три храма в сутки. Текст стихотворения он опубликовал на своей странице в инстаграме.

К сообщению Шнуров прикрепил скриншот новости с высказыванием патриарха Кирилла. При этом он указал на нехватку «больниц, школ, даже скверов».

«Пусть не хватает нам жилищ, но где же Богу жить, ей-богу», — говорится в стихотворении.

Также музыканту показалось символичным, что в сутки строят именно три храма.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что РПЦ строит по три храма в сутки, потому что без них невозможна счастливая жизнь. Данное заявление патриарх сделал в воскресенье, 26 мая, после освящения построенного в Страсбурге русского православного храма.