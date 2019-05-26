Тарантино задумался о расширенной версии «Однажды в Голливуде»

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино рассказал, что ему пришлось вырезать некоторые сцены из фильма «Однажды в Голливуде», но он может выпустить расширенную версию кинокартины, передает Slash Film.

По его словам, в вырезанных сценах принимали участие актеры Тим Рот, Джеймс Ремар, Джеймс Марсден и Дэнни Стронг. При этом урезанная версия фильма, представленная на Каннском кинофестивале, имеет продолжительность 2 часа 39 минут.

«Я могу сделать фильм еще длиннее. Вырезать я ничего больше не буду, но могу кое-что вставить», — сообщил Тарантино.

Тарантино рассказал, что «черновик» его последней киноленты был еще длиннее — 4 часа 20 минут, но ряд сцен пришлось вырезать для кинофестиваля в Каннах.

Ранее сообщалось, что пес из «Однажды в Голливуде» Тарантино получил награду Каннского кинофестиваля.

Главный приз Каннского кинофестиваля получила лента «Паразиты» южнокорейского режиссера Пона Чжун Хо. Тарантино в Каннах остался без наград.