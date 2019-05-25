Боярский ругает роли своей дочери

Российский актер Михаил Боярский признался, что довольно прохладно относится к ролям своей знаменитой дочери, актрисы Елизаветы Боярской.

Отвечая на вопрос журналиста, Боярский пояснил, что не гордится никакой из картин дочери, но рад, что она получила то, что хотела.

Актер выразил уверенность, что в один момент Елизавета поймет, что все, чем она занималась, — это романтическая юность».

Он добавил, что, по его мнению, главное предназначение женщины заключается не в карьере, а в рождении детей. Он отметил, что Елизавета уже выполнила эту миссию, подарив ему внуков.

Ранее актер Максим Матвеев, муж Елизаветы Боярской, пожаловался на поведение зрителей на спектакле «Дьявол» в Театре Олега Табакова в инстаграме и попросил у подписчиков совета.