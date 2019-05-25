Супруга Полански раскритиковала Тарантино за «Однажды в Голливуде»

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Французская актриса Эмманюэль Сенье раскритиковала режиссера и сценариста Квентина Тарантино, который снял фильм «Однажды в Голливуде» о первой жене ее супруга кинорежиссера Романа Полански Шэрон Тейт. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.

По ее словам, создатели картины даже не проконсультировались с ее мужем. Тарантино взял «чью-то трагическую историю и, ни во что ее не поставив, сделал фильм».

«Я всего лишь говорю о том, что (в Голливуде) их не останавливает тот факт, что они делают фильм о Полански и его трагической истории… и в то же время делают из него изгоя», — заявила Сенье.

Ранее супруга Полански отвергла «оскорбительное» предложение киноакадемии США.