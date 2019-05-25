Солист Maroon 5 уходит из «Голоса» спустя восемь лет

Американский певец, гитарист и вокалист группы Maroon 5 Адам Левин покинет проект «Голос» спустя 8 лет и 16 сезонов. Об этом сообщает The Variety.

Как отмечается, Левин был наставником шоу с момента его создания в 2011 году. В 17 сезоне в кресле наставника его заменит певица Гвен Стефани. Левин разместил в связи с уходом из шоу пост в инстаграме, в котором поблагодарил организаторов и поклонников шоу.

Ранее Maroon 5 отменили свою пресс-конференцию перед выступлением на Супербоуле.