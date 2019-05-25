Участница «Голоса» встала на защиту дочери Алсу перед спецвыпуском шоу

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Участница музыкальной программы «Голос» Татьяна Шаманина прокомментировала победу дочери Алсу Микеллы Абрамовой в детской версии передачи. Об этом сообщает StartHit.Ru.

По ее словам, происхождение Абрамовой накладывает на нее большую ответственность.

«Из тех ее выступлений, что я видела, как профессионал могу сказать, что для 10-летнего возраста Микелла производит впечатление талантливого и вполне состоявшего музыканта», — сказала Шаманина.

Она добавила, что в финале у Абрамовой были серьезные соперники, а ее победа является достойной.

Ранее сообщалось, что все финалисты детского шоу «Голос» получили по 1 млн руб. в качестве награды.

О съемках дополнительного эпизода детского «Голоса» Первый канал объявил на фоне разгоревшегося скандала с победой дочери Алсу Микеллы Абрамовой, которая взяла первое место в шестом сезоне по итогам зрительского голосования. Экспертиза выявила накрутку голосов в пользу Микелы Абрамовой, после чего Первый канал аннулировал итоги шестого сезона детского «Голоса» и организовал специальный выпуск шоу.