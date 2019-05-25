Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов экстренно отменили выступление в Петербурге

Российская оперная певица Анна Нетребко и ее супруг и коллега Юсиф Эйвазов отменили выступление в Санкт-Петербурге из-за болезни, сообщает сайт kp.ru.

Отмечается, что выступление артистов на концерте в честь Дня города должно было состояться 26 мая.

«К сожалению, артистам нужно еще немного времени, чтобы восстановиться после перенесенного заболевания», — заявили в комитете по культуре города.

Как уточняется, организаторам пришлось экстренно менять программу. Вместо Нетребко и Эйвазова на сцену выйдут Вероника Джиоева и Ильдар Абдразаков.

Ранее сообщалось, что из-за неожиданной болезни Анна Нетребко отменяет концерты.