Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов экстренно отменили выступление в Петербурге
Российская оперная певица Анна Нетребко и ее супруг и коллега Юсиф Эйвазов отменили выступление в Санкт-Петербурге из-за болезни, сообщает сайт kp.ru.
Отмечается, что выступление артистов на концерте в честь Дня города должно было состояться 26 мая.
«К сожалению, артистам нужно еще немного времени, чтобы восстановиться после перенесенного заболевания», — заявили в комитете по культуре города.
Как уточняется, организаторам пришлось экстренно менять программу. Вместо Нетребко и Эйвазова на сцену выйдут Вероника Джиоева и Ильдар Абдразаков.
Ранее сообщалось, что из-за неожиданной болезни Анна Нетребко отменяет концерты.