Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда»

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Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда». Об этом сообщает РИА «Новости».

В основу сюжета «Дылды» легла история двух молодых женщин-фронтовичек, которые вернулись в послевоенный Ленинград и среди городских руин разбираются с собственными разрушенными судьбами.

В съемках «Дылды» приняли участие актрисы Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Ксения Кутепова и другие.

Каннский кинофестиваль проходит с 14 по 29 мая. В этом году фестиваль посвятили памяти французского кинорежиссера Аньес Варды, ушедшей из жизни в конце марта 2019 года.

Секция «Особый взгляд» — вторая по значимости на Каннском кинофестивале.

Ранее сообщалось, что пес из «Однажды в Голливуде» Тарантино получил награду Каннского кинофестиваля.