Галкин выступил с заявлением об исходе спецвыпуска «Голоса»
Максим Галкин одобрил решение Первого канала назвать победителями всех участников шоу «Голос. Дети».
Соответствующее заявление он сделал в пятницу вечером в инстаграме по окончании одного из концертов своего израильского тура.
«Я невероятно как зритель расстроган этим справедливым финалом», — заявил Галкин.
«Считаю, что речь которую сказал Константин Эрнст — это единственно правильные слова в этом случае», — пояснил он.
По его словам, Первый канал достойно вышел из конфликтной ситуации.
Как известно, дочь Алсу проигнорировала спецвыпуск программы.