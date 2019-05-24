Галкин выступил с заявлением об исходе спецвыпуска «Голоса»

Максим Галкин одобрил решение Первого канала назвать победителями всех участников шоу «Голос. Дети».

Соответствующее заявление он сделал в пятницу вечером в инстаграме по окончании одного из концертов своего израильского тура.

«Я невероятно как зритель расстроган этим справедливым финалом», — заявил Галкин.

«Считаю, что речь которую сказал Константин Эрнст — это единственно правильные слова в этом случае», — пояснил он.

По его словам, Первый канал достойно вышел из конфликтной ситуации.

Как известно, дочь Алсу проигнорировала спецвыпуск программы.