62-летнему Тому Хэнксу не продали «пивко» на кантри-фестивале

Американский актер Том Хэнкс заявил в эфире передачи The Ellen DeGeneres Show, что ему не продали пиво на кантри-фестивале Stagecoach.

Он рассказал, что в этом году побывал на фестивале вместе со своей супругой Ритой Уилсон, которая была одной из участниц музыкальной программы.

«Дело было днем, и я захотел пива, бутылку хорошего вкусного пивка», — рассказал Хэнкс.

Актер уточнил, что пиво на Stagecoach продавали четыре женщины, которые категорически отказались наливать Хэнксу без удостоверения личности. По его словам, он около 20 минут ругался с персоналом, а потом начал предлагать им билеты на разные мероприятия, однако пиво ему так и не продали.

Хэнкс добавил, что через некоторое время его нашел неназванный сотрудник фестиваля, который выдал ему специальный браслет, подтверждающий возраст покупателя и позволяющий приобретать алкоголь.

В прошлом году Хэнкс пришел в ресторан и купил всем еды.