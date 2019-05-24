Подсчитано число трупов в «Игре престолов»

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За восемь сезонов сериала «Игра престолов» во время борьбы за Железный трон была показана смерть 6887 персонажей, включая людей, животных и восставших из мертвых. Трупы посчитала газета The Washington Post.

По подсчетам издания, больше всего персонажей погибло из-за дракона Дрогона, который сжег 1426 персонажей за восемь сезонов сериала. Вторым самым кровожадным персонажем оказалась Арья Старк, которая убила 1278 персонажей, а замкнул тройку лидеров дракон Рейгар с 273 смертями.

В WP добавили, что чаще всего убийства происходили в королевстве Севера в Винтерфеле, где свою смерть встретили 3,7 тыс. персонажей. На втором и третьих местах расположились Королевская гавань (1357 смертей) и земли вольных людей за Стеной (1092).

Чаще всего герои умирали от нападения животных и драконов, в таких ситуациях погибли 1756 персонажей.

Ранее стало известно, что финал «Игры престолов» понравился большинству зрителей.