Многомиллионный долг семьи Фриске выплатил ее сын, сообщили СМИ

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Кто именно заплатил долг семьи Жанны Фриске размером в 7,9 млн руб. «Русфонду», сообщил сайт kp.ru.

Как рассказали осведомленные источники, долг помог выплатить шестилетний сын покойной певицы Платон. Часть дома в Истринском районе продали, а деньги, собранные фондом на лечение Фриске и пропавшие со счета после смерти певицы, передали благотворительной организации. Всего семье Фриске необходимо вернуть 21,6 млн. руб.

На счетах должников денег не было. Загородный дом Фриске в Истринском районе был куплен Дмитрием Шепелевым за 38 млн руб., а за 7,9 млн руб. продана доля, принадлежавшая Платону.

Однако отец артистки Владимир Борисович не знает о продаже и утверждает, что передал адвокатам 8 млн руб. для того, чтобы урегулировать конфликт с «Русфондом». Теперь Фриске требует у юристов вернуть ему деньги.

Ранее стало известно, что сестра Жанны Фриске грозит уголовным делом Шепелеву.