«Игру престолов» уличили в сексизме

<img src="//img.gazeta.ru/files3/9/12316009/got-pic905-895x505-94606.jpg">

Исследовательская группа Ceretai провела опрос, чтобы выяснить соотношение количества женской и мужской речи в сериале «Игра престолов». Об этом сообщает «Би-би-си».

Согласно полученным данным, женские персонажи на протяжении восьми сезонов говорили только четверть экранного времени, в то время как доля мужчин составляет 75%. В частности в последней серии женщины говорили только 20% времени, а мужчины — 80%.

«У вас складывается неправильное представление, поскольку женщины очень хорошо видны», — сказала преподаватель исследований СМИ в университете Ноттингем Трент Стефани Генц.

Она подчеркнула, что из-за внимания к женскому телу зрители не сразу обращают внимание на то, как мало говорят женские персонажи.

Ранее сообщалось, что эпизод второго сезона «Игры престолов» под названием «Черноводная» признали лучшей серией сериала.