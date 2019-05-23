Соловьева вызвали на дуэль за бесов

Журналист из Краснодара Кирилл Гурьев вызвал на дуэль назвавшего екатеринбуржцев бесами телеведущего Владимира Соловьева. Он написал Соловьеву открытое письмо.

Он отметил, что Соловьеву «никто никогда не давал крепко по заду».

Журналист предложил Соловьеву выбрать формат дуэли: «на ринге, на татами, на чем угодно». При этом он отметил, что разговаривать с Соловьевым не намерен.

Также в конце письма Гульев сам назвал Соловьева «бесом».

Ранее телеведущий Владимир Соловьев обозвал противников храма в Екатеринбурге бесами и чертями, и сообщил, что намерен судиться и «изгонять бесов».