Алсу спросили об участии дочки в спецвыпуске «Голоса»

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Алсу в интервью радиостанции «Серебряный дождь» рассказала, будет ли ее дочь Микелла Абрамова принимать участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети» после скандала с ее победой в этом проекте.

По словам Алсу, решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно. «Поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — цитирует Алсу РИА «Новости».

Ранее Алсу выступила с первым заявлением о скандале с дочкой на «Голосе» и пообещала рассказать о сложившейся ситуации больше 1 июня — в День защиты детей.

Первый канал был вынужден отменить результаты финала шестого сезона конкурса после того, как были обнаружены следы накрутки голосов в финальном голосовании, определившем победительницу. Теперь финалистов соберут в спецвыпуске передачи.