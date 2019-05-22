Собчак и Виторган публично поспорили о мести

Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган после развода публично вступили в дискуссию о мести, сообщает сайт kp.ru.

Собчак в своей социальной сети высказалась о своем отношении к мести, чем вызвала бурную дискуссию среди подписчиков.

Телеведущая задалась вопросом, в чем разница между добрым и злым человеком, и отметила, что месть — всегда проявление зла.

В какой-то момент в дискуссию вступил Виторган, довольно хлестко ответивший бывшей супруге.

«Главное повторять: «Я не специально». И можно воротить что угодно в принципе. Для нас, людей, не любящих брать ответственность за свои поступки, ты кладезь!», — написал он.

Отмечается, что Собчак не ответила ни на один комментарий, однако бурное обсуждение под ее постом идет до сих пор.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак проводит отпуск в Италии с театральным режиссером Константином Богомоловым, что стало разочарованием для поклонников, которые надеялись на воссоединение Собчак с актером Максимом Виторганом.