Последние фото Доренко опубликовала его вдова

Вдова Сергея Доренко Юлия опубликовала последние фото погибшего российского журналиста, сообщает ФАН.

Она также рассказала, что знает о последнем дне жизни своего мужа.

Юлия поделилась, что их семья смотрела Парад Победы по телевизору, и она рекомендовала мужу остаться дома из-за плохой погоды, однако он очень хотел попасть в Ярославскую область к другу Брониславу Виногродскому.

По пути он позвонил жене, много смеялся и рассказал, что мужики на дороге помогли ему с бензином. Когда погода испортилась, Доренко пообещал супруге вести мотоцикл осторожнее.

Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет 9 мая. По данным вскрытия, причиной смерти журналиста стал разрыв аорты, а не травмы в результате ДТП.