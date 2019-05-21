МИД Чехии поздравил взошедшего на престол Вестероса

Министерство иностранных дел Чешской республики поздравило Брана Старка с восшествием на престол Вестероса на своей официальной странице в фейсбуке.

«Мы рассматриваем избрание Брандона Старка как позитивный шаг к укреплению стабильности королевства и улучшению условий жизни населения», — написано в сообщении ведомства.

В публикации Министерство иностранных дел также приветствует прекращение давней гражданской войны в Вестеросе.

Упомянутые выше события произошли в последней серии культовой саги «Игра престолов», которая впервые вышла на экраны в 2011 году. Финал телесериала вызвал большой резонанс среди зрителей и активно обсуждается в сети.

Ранее автор «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин раскрыл финал книги.