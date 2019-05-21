Изабель Юппер отказалась отвечать на философские вопросы с утра

Французская актриса Изабель Юппер отказалась отвечать на философские вопросы рано с утра, передает РИА «Новости».

Отмечается, что актриса приехала в Канн для участия в пресс-конференции, посвященной фильму «Фрэнки». В нем речь идет о неизлечимо больной знаменитой актрисе, которая не доживет до зимы.

«Я не планировала рассуждать на философские темы в 10 утра», — сказала Юппер.

Она добавила, что на свете много вещей, ради которых стоит жить. Актриса подчеркнула, что фильм лишен мелодраматизма и рассказывает об окончании жизни.

«В картине есть такие тонкие моменты, которые на самом деле значат очень много. Для меня именно в них кроется настоящее значение кинематографа», — заключила Юппер.

Ранее Изабель Юппер потребовала освободить Сенцова.