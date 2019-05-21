Тимати впервые сделал заявление об уходе Егора Крида

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Рэпер и продюсер Тимати прокомментировал слухи о том, что предприниматель Борис Ротенберг якобы выкупил за 250 млн руб. товарный знак «Крид» и вернул музыканту Егору Булаткину права выступать под псевдонимом «Егор Крид».

Егор действительно дружит с Борисом Ротенбергом и его супругой Кариной, однако продюсер Black Star Тимати утверждает, что сделки не было. «К большому моему сожалению, его (Ротенберга) в этой сделке не было и нет. С Егором мы разошлись полюбовно, подписали конфиденциальное соглашение о нашем расставании», — цитирует Тимати «ВокругТВ».

Тимати подчеркнул, что сегодня Егор является абсолютно свободным от Black Star артистом. «Мы разошлись полюбовно, мирно, тихо», — рассказал основатель Black Star.

Ранее Егор Крид внезапно отменил концерт в Москве.