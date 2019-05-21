Песню «Темная ночь» запретили в Польше

В Польше запретили исполнять песню военных лет «Темная ночь». Об этом сообщает сайт kp.ru.

По данным портала, директор музея Второй мировой войны в Гданьске Карол Навроцкий запретил исполнять песню «Темная ночь» за «большевизм».

Как отмечается, Навроцкий прервал выступление музыканта Петра Косевского, который исполнял эту песню.

При этом Навроцкий подчеркнул, что «Темная ночь» запрещена к исполнению.

Ранее сообщалось, что Польша раскритиковала ФРГ за отношение к России.