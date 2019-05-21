Результаты «Евровидения» требуют аннулировать
Продюсер Игорь Матвиенко призвал аннулировать результаты международного песенного конкурса «Евровидение-2019». Об этом сообщает Nation News.
По его словам, участника от России Сергея Лазарева необходимо поставить на второе место.
Он также добавил, что ему понравились выступления Лазарева и участника из Италии.
Однако, Матвиенко подчеркнул, что песня победителя конкурса Дункана Лоуренса, которая нарушает правило «Евровидения», хорошая.
Ранее сообщалось, что «Евровидение» заподозрили в накрутке голосов.