Результаты «Евровидения» требуют аннулировать

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Продюсер Игорь Матвиенко призвал аннулировать результаты международного песенного конкурса «Евровидение-2019». Об этом сообщает Nation News.

По его словам, участника от России Сергея Лазарева необходимо поставить на второе место.

Он также добавил, что ему понравились выступления Лазарева и участника из Италии.

Однако, Матвиенко подчеркнул, что песня победителя конкурса Дункана Лоуренса, которая нарушает правило «Евровидения», хорошая.

Ранее сообщалось, что «Евровидение» заподозрили в накрутке голосов.