Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься вместе с бывшим

Актриса Лена Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в «Игре престолов», попросила создателей сериала распланировать график так, чтобы не пересекаться на площадке с коллегой Джеромом Флинном, который сыграл наемника Бронна, сообщает The Sun.

Отмечается, что Хиди и Флинн когда-то были парой и плохо расстались, а так как Лена ненавидит бывшего возлюбленного, она не пожелала видеть его во время работы.

Ранее Лена Хиди высказалась по поводу запрета абортов в нескольких штатах США.

У себя в инстаграме она отреагировала на закон, одобренный в нескольких из штатов и запрещающий аборты после 6 недели беременности. Она отметила, что права женщин и девочек — это права человека.