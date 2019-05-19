Российское жюри «Евровидения» встало на сторону уличенных в подлоге Нидерландов

Российское жюри «Евровидения» прокомментировало ситуацию с нидерландским победителем Дунканом Лоуренсом после скандала, связанного с его песней. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам Лоры Квинт, она не знала, что Лоуренс до того выступал с этой песней.

«В приличном обществе это, конечно, чревато», — добавила Квинт.

Он рассказала, что, если певец спел эту песня в 2016 или 2017 году, но доработал ее, добавив позже новые элементы, то по законодательству об авторских правах это уже другая песня.

Ранее сообщалось, что организатор «Евровидения» отреагировал на скандал с победителем.

До этого стало известно, что видео с треком Arcade опубликовал на YouTube-канале один из пользователей в 2017 году. Это вызвало бурю негодования и возмущений среди пользователей Сети, многие из которых потребовали аннулировать результаты «Евровидения».

В финале «Евровидения-2019», который состоялся вечером 18 мая, Лоуренс с композицией «Arcade» набрал 492 балла и стал победителем.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.