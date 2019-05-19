Менеджеры уличенного в подлоге победителя «Евровидения» стали оправдываться
Продюсер победителя «Евровидения» Дункана Лоуренса Воутер Харди рассказали о песне, которую певец спел на конкурсе. Об этом он рассказал AD.
По словам Харди, над песней Arcade музыкант работал около двух лет. Он написал много разных аранжировок в поиске нужной версии.
«Мы прошли весь путь с Arcad... От разных темпов к совершенно другому ключу», — заявил Харди.
Он отметил, что эта песня для Лоуренса стала как ребенок. У певца всегда было много версий этой песни и иногда он просто не знал, какую именно ему спеть.
Харди знал, что ранние записи этой песни станут предметом споров в российском обществе.
Согласно правилам Евровидения, песня не должна быть выпущена для коммерческого использования до 1 сентября 2018 года. А игра один раз вживую не считается официальным релизом, пишет издание.
Ранее сообщалось, что победитель «Евровидения» нарушил главное правило конкурса.
В финале «Евровидения-2019», который состоялся вечером 18 мая, Лоуренс с композицией «Arcade» набрал 492 балла и стал победителем.
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