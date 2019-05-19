Лазарев требует огласить данные голосования зрителей Грузии на «Евровидении»
Российский певец Сергей Лазарев, который представил страну на международном песенном конкурсе «Евровидение», заявил, что хотел бы увидеть баллы из Грузии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам певца, к российской стороне относились предвзято. Он не понимает, почему члены жюри из некоторых стран не захотели рассмотреть номер из России. Особенно Лазарев удивился поступку Грузии. Но поблагодарил зрителей за теплую поддержку и голоса.
«Очень хочется посмотреть, как проголосовали зрители в тех странах, где жюри нам давали 0 баллов», — подчеркнул Лазарев.
Ранее сообщалось, что Лазарев оценил свое выступление на «Евровидении».
Сергей Лазарев занял 3-е место, набрав в сумме 369 баллов. Конкурс, проходивший в Тель-Авиве, официально завершился