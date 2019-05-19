Лазарев требует огласить данные голосования зрителей Грузии на «Евровидении»

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Российский певец Сергей Лазарев, который представил страну на международном песенном конкурсе «Евровидение», заявил, что хотел бы увидеть баллы из Грузии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам певца, к российской стороне относились предвзято. Он не понимает, почему члены жюри из некоторых стран не захотели рассмотреть номер из России. Особенно Лазарев удивился поступку Грузии. Но поблагодарил зрителей за теплую поддержку и голоса.

«Очень хочется посмотреть, как проголосовали зрители в тех странах, где жюри нам давали 0 баллов», — подчеркнул Лазарев.

Ранее сообщалось, что Лазарев оценил свое выступление на «Евровидении».

Сергей Лазарев занял 3-е место, набрав в сумме 369 баллов. Конкурс, проходивший в Тель-Авиве, официально завершился